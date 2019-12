Les formations d'audioprothésistes intégreront Parcoursup dès la rentrée 2020

Détails Publié le mardi 17 décembre 2019 12:07

Formation



Promotion de diplômés de l'école de Cahors

Dès la rentrée 2020, les étudiants devront déposer leurs candidatures aux écoles d’audioprothésiste sur Parcoursup, comme pour sept autres formations paramédicales. Seules deux écoles d'audioprothésistes seront dispensées de ce passage obligé.

Comme sept autres formations paramédicales, les formations d’audioprothésistes devraient intégrer la plateforme de pré-inscription post-bac Parcoursup dès la rentrée 2020. Deux établissements bénéficieront malgré tout d’une dérogation.

« Parcoursup s’imposera d’abord aux sept écoles les plus anciennes pour cette rentrée. Les deux écoles de Lille et Rouen vont conserver le concours, au vu de leur création récente en 2019 » explique Matthieu Del Rio, co-directeur de l'école de Bordeaux et vice-président du CNA (Collège National des Audioprothésistes).

Dans la pratique, les candidats pourront s’inscrire sur Parcoursup en choisissant la modalité « concours » pour Lille et Rouen ou/et la modalité "dossier" pour les sept autres écoles. À partir de la rentrée 2021, toutes les écoles passeront par Parcoursup, le mode de sélection par concours sera définitivement écarté.



Les candidats pourront candidater simultanément en un seul voeux pour les sept écoles présentes sur Parcoursup pour cette rentrée.

Le décret devant modifier le mode d’admission aux études d’audioprothésiste prévoit que les écoles se regrouperont pour faire l’objet d’un même vœu. Les montants des droits à la candidature devraient être fixés conjointement par le ministère de l’enseignement supérieur et des finances. Le nombre de places ouvertes devrait être décidé par le ministère de la santé et celui de l’enseignement supérieur.

Suite à ces demandes, chaque établissement établira la liste des élèves intégrés au cursus. L'entretien oral prévu initialement pour poursuivre le processus d’intégration à l’école a été abandonné, selon nos informations.

Les autres formations concernées par l’intégration à Parcoursup devraient être orthophonistes, orthoptistes, pédicure podologue, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d’électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical.

Les formations d’infirmiers ont déjà intégré la plateforme en 2019.