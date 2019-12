Ambiance scandinave pour le Congrès Luz à Stockholm

Détails Publié le lundi 16 décembre 2019 17:14

Congrès Luz 2019

Pas moins de 200 adhérents se sont retrouvés à Stockholm lors du congrès de Luz, pour partager la philosophie de l'enseigne : « Je choisis l'optimisme ».

L'objectif était de profiter ensemble de moments différents, propices à la cohésion, à la réflexion et au bien-être.

Luz a choisi Stockholm pour sa nature douce, malgré des hivers rigoureux, pour sa culture et pour le mélange réussi entre traditions et tendances. Pari réussi pour l'enseigne qui se réjouit de l'esprit familial et de la convivialité qui ont régné durant tout le séjour à travers les nombreuses activités prévues : balade en vélo dans la vieille ville, visite du plus ancien musée en plein air du monde, initiation à la marche nordique, curling, musée Nobel, speed-boat…

Une conférence était également au programme avec quatre moments forts, la présentation de Jérôme Schertz, Directeur Général LUZ, sur le thème « Le monde change, le marché est en profonde mutation ! » , la vision du marché et ses enjeux par Matthieu Geoffray, Directeur Partenariats Santé et Laurent Branchu, Directeur Grands Comptes d’Essilor, la prise de parole de Jean-Félix Biosse Duplan, Délégué Général de l’Association Nationale pour l’Amélioration de la Vue (ASNAV) sur la santé visuelle et l'intervention d'Olivier Mourrieras, Président fondateur de CX-Impact sur l'expérience client.

Après le dîner de gala dans le Musée Vasa et la soirée rythmée par des morceaux d’ABBA, l'enseigne Luz réfléchit déjà à l'organisation du congrès Luz 2021.