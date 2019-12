Luis Godinho nommé représentant de l’UNPS auprès du GIE SESAM-Vitale

Détails Publié le vendredi 13 décembre 2019 18:30

NOMINATION



Luis Godinho. Photo Jim Wallace

Lors de son Assemblée Plénière du 6 décembre 2019, l’UNPS a nommé Luis Godinho, Président de l’UNSAF, comme l’un de ses représentants auprès du GIE SESAM-Vitale.

Le GIE SESAM-Vitale est une entreprise de maîtrise d’œuvre dans le domaine des technologies de l’information. Il est notamment impliqué dans les échanges électroniques sécurisés entre les Professionnels de Santé, les organisations d’assurance maladie obligatoire (AMO) et complémentaire (AMC).

Le GIE SESAM-Vitale travaille à concevoir et mettre en œuvre les solutions de sécurisation des échanges, et en particulier les solutions d’identification et d’authentification des assurés parmi lesquelles la carte Vitale. Il œuvre également à déployer les services AMO-AMC vers les offreurs de soins, via les industriels et éditeurs fournisseurs de solutions aux PS, et à garantir la cohérence et l’interopérabilité des services dans les systèmes d’informations des professionnels de santé. Il doit aussi opérer, contrôler et superviser les télétransmissions entre les Professionnels de Santé et l’Assurance Maladie.