Ecouter Voir, une enseigne aux valeurs mutualistes

Les Opticiens Mutualistes et Audition Mutualiste se rassemblent sous l’enseigne Écouter Voir afin de dynamiser sa présence sur les deux marchés mais aussi d'installer des synergie entre les métiers de l'optique et de l'audio, de réaffirmer les valeurs du mutualisme, de changer leur image de marque et de montrer leur volonté de s'adresser à tous.

« Nous proposons une nouvelle enseigne mais nous nous appuyons sur l'historique des deux grands acteurs incarnant les valeurs mutualistes sur les deux secteur », nous explique Arthur Havis, directeur général d'Ecouter Voir. Notre positionnement est unique car nous sommes la seule enseigne représentante de l’économie sociale et solidaire. Écouter Voir n’est pas une enseigne comme les autres. Chez nous, il n'y a pas d’actionnaires, pas de dividendes à reverser. Nos adhérents sont les gestionnaires des différents points de vente et notre philosophie est de permettre l'accès aux soins à tous avec une solution adaptée aux besoins, au prix le plus juste. Nos valeurs sont centrées sur l’humain, le conseil et l’accompagnement de chacun ».

5e acteur du marché optique avec 8% de parts de marché et 751 points de vente, 3e acteur sur le secteur de l’audition avec 10% de parts de marché et 444 centres, la nouvelle enseigne totalise 600M€ de chiffre d'affaires dont 500M€ pour l'optique et 100M€ pour l'audio.

Cette nouvelle dynamique est mise en place dans le cadre de l'évolution réglementaire et sociétale des deux secteurs ainsi que de la concurrence accrue avec de nombreuses enseignes qui jouent déjà sur la synergie entre les deux métiers.

« Même si nous nous adressons déjà à tous les Français aujourd'hui, notre nom laisse à penser dans l'esprit des gens que nous sommes réservés aux « mutualistes », même si le grand public peine à définir ce terme. Avec notre nouvelle enseigne, nous modernisons notre image et affirmons clairement notre volonté de nous adresser à tous », souligne Arthur Havis.

Ecouter Voir a la volonté de mettre en place un réseau unifié. 40% des magasins sont déjà passé sous enseigne Ecouter Voir et la fin de son déploiement est prévue d’ici à mars 2020. L'unification passera également par l'homogénéisation des pratiques avec une offre cohérente et variée avec des prix identiques et la mise en valeur des marques propres telles que Elya en audition. L'enseigne va également décliner au niveau national un nouveau concept de magasin proposant un parcours client revisité. Des offres conjointes en optique et en audition sont en réflexion.

Le réseau ambition de compléter le maillage du territoire national, en insistant notamment sur l'audition. En effet, les responsable d'Ecouter Voir prévoient une progression forte à la fois du marché et de l'enseigne avec la mise en place du 100% Santé. Actuellement, l'enseigne enregistre une croissance de ses centres sur l'audition de 25% en 6 ans, alors que le marché a quant à lui progressé de 32%.

Afin de faire connaître et d'installer la nouvelle enseigne, une campagne de communication sera lancée à partir du 29 décembre prochain, avec plus de 16.000 spots sur 14 chaînes de télévisions, de l'affichage, de la publicité au cinéma, une campagne digitale ainsi qu'en presse nationale et régionale. D'autres actions nationales, régionales et locales seront mises en place tout au long de l’année. En parallèle, un nouveau site, pour l'instant uniquement site vitrine, a été mis en ligne en novembre. Dans le cadre d'une stratégie omnicanal, des sites marchands seront mis en place d'ici au second semestre 2020.