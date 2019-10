L’impact de la perte auditive pour les aidants, notamment en EHPAD

Détails Publié le lundi 7 octobre 2019 17:39

TEMOIGNAGE

Journée Nationale des Aidants

A l’occasion de la Journée nationale des aidants le 6 octobre dernier, le fabricant d’aides auditives Signia s’est intéressé à l’impact de la perte auditive au quotidien pour les aidants.

S’appuyant sur les chiffres de l’étude Eurotrak 2018 qui souligne que 89 % des personnes appareillées considèrent avoir une meilleure écoute, Signia s’est intéressé aux améliorations apportées par l’appareillage pour des pensionnaires d’EHPAD. Le fabricant a interrogé une aide-soignante et référente en appareils auditifs au sein de l’EHPAD Natalie Doignies de Lille. Cette dernière met en avant que l’appareillage améliore les échanges avec le personnel dans le cadre des soins et permet une vie sociale plus riche, mais prévient également les accidents. « Suite à l’appareillage des résidents malentendants, j’ai pu observer une diminution considérable des chutes. Je suis persuadée qu’il y a un lien direct entre audition, équilibre et perception de l’environnement », témoigne l’aide-soignante qui précise que l’EHPAD compte 16 personnes déjà appareillées et 6 en attente sur les 50 résidents. « Le résident retrouve également plus d’interactions avec sa famille, qui se rend elle-même plus disponible. Tout cela contribue à retrouver de l’autonomie, des activités, et par conséquent un meilleur épanouissement ».



Nathalie Bloch-Sitbon