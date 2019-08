Krys contrôle la vue et l'audition du Tour de France

Détails Publié le mercredi 17 juillet 2019 11:00

Dépistage



Crédit : Krys

À l'occasion du Tour de France, le " Bus de la vue et de l'audition " de l'enseigne d'opticiens parcours les routes de l'hexagone pour effectuer des dépistages visuels et auditifs.

Le tour de France regroupe chaque années plusieurs milliers de personne à travers les routes françaises. Depuis 2016, Krys a mis en place un " bus de la vue "sous l'égide de sa fondation, dans l'optique de réaliser gratuitement des dépistages de la vue. Ce bus transformé en cabinet d'ophtalmologie regroupe près de 70 professionnels de la santé visuelle. Cette action a déjà permit d'effectuer plus de 3 000 tests, sur un total de vingt-sept étapes. Un tiers des dépistages ont été réalisés à destination des enfants. Pour l'édition 2019 du tour de France onze étapes sont prévus, l'enseigne Krys adapte son dispositif et inclue les dépistages auditifs en accueillant des audioprothésistes au sein de son bus qui porte désormais le nom de " bus de la vue et de l'audition".

" Alors que les délais pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologiste restent particulièrement longs et sont identifiés comme l'une des causes de renoncement aux soins, le Bus de la Vue et de l'Audition permet de faire tester sa vue, et désormais son audition, gratuitement ". En 2018, près de 25% des participants aux dépistages organisés par Krys n'avaient jamais consulté d'ophtalmologistes, jusqu'à 75% pour les enfants de moins de 6 ans.

Après être déjà passé par Épernay, Reims, Mulhouse, Chalon sur Saône et Saint-Etienne, le bus de la vue et de l'audition ralliera Toulouse les 17 et 18 juillet, avant de se rendre à Pau le 19 juillet, Nîmes les 22 et 23 juillet, sans oublier le grand final à Paris le 28 juillet 2019.