Audika de retour aux Vieilles Charrues

Détails Publié le jeudi 18 juillet 2019 10:58

Prévention



Crédit : iStock / monkeybusinessimages

Le festival des Vieilles Charrues et Audika renouvellent leur partenariat pour la deuxième année consécutive, dans le but de sensibiliser le public aux troubles de l'audition. À cette occasion, 55 000 bouchons d'oreilles seront distribués par le distributeur d'aide auditive.

Chaque année, le Festival des Vieilles Charrues réunis plus de 300 000 participants sur plusieurs jours de concerts. L'édition 2019 se déroulera du 18 au 21 juillet 2019 à Carhaix. Par la reconduction de ce partenariat, Audika poursuit alors son action de sensibilisation des troubles de l'audition auprès du grand public, avec un intérêt, tout particulier pour les jeunes. Au cour de ces quatre jours de festival, 55 000 bouchons seront distribués gratuitement aux festivaliers pour chaque concert. " Aujourd'hui, Audika a choisi de renforcer son partenariat avec le plus grand Festival de France. Nous sommes heureux de poursuivre notre action aux côtés des Vieilles Charrues et contribuer à la réussite de l’édition 2019 en participant au bien-être des festivaliers " déclare Michaël Tonnard, Directeur Général d'Audika.



Le distributeur d'aide auditif tiendra son stand au sein de l'espace prévention et proposera également des dépistages auditifs gratuits durant le festival. " Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau Audika en tant que partenaire du festival " déclare Jérome Threhorel, Directeur générale des Vieilles Charrues " Des bouchons d’oreilles offerts aux festivaliers, des conseils et actions de prévention, Audika va encore plus loin cette année avec une présence sur le site du Festival au Park du Château. Un nouvel espace ". En plus des actions de dépistages, l'animation "J'peux pas j'ai Karaoké" permettra à chacun de se mettre dans la peau des artistes à l'affiche de l'édition 2019 du festival.

Antoine ERICHER