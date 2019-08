SFORL : Les inscriptions pour l'ORL d'or et le Time's Up Audio ouvertes

Détails Publié le mercredi 24 juillet 2019 11:30

Congrès



Crédit : SFORL

Comme l'année précédente, le comité d'organisation du Congrès SFORL a mis en place les Orl d'or et le Time's Up Audio, deux jeux permettant aux internes de tester leurs connaissances.

Pour le 125è Congrès SFORL du 28 au 30 septembre prochain au Palais des Congrès de Paris, les ORL d'or et le Time's Up Audio sont reconduits. Ces jeux ont pour but de tester et consolider les connaissances des internes sur les points majeurs de la discipline audiologique de manière ludique.

Face au succès de l'édition 2018, l'organisation à été quelque peu modifiée. Cette année, ces événements se dérouleront en amphi Bordeaux, afin de pouvoir accueillir davantage de supporters. Le comité d'organisation prévoit au maximum 13 équipes de 4 internes pour les ORL d'or. Pour le Time's Up Audio, 13 équipes de 6 participants sont attendues. Pour participer aux challenges, communiquez la composition de vos équipes à l'adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Pour le premier prix des ORL d'or, une participation au congrès AAO 2020 incluant le transport, l'hébergement et le congrès est offerte. Le deuxième prix est une participation au congrès ESPO 2020 sous la même forme de prise en charge. De même pour le premier prix du Time's Up Audio qui récompensera les vainqueurs d'une participation au congrès des Assises 2020 (transport, hébergement et congrès).