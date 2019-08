La surdité mise à l'honneur dans un recueil de poèmes

Détails Publié le mardi 30 juillet 2019 11:00

Littérature



Crédit : iStock / Avosb

Sorti en mars 2019 aux Etats-Unis, Deaf Republic est le dernier ouvrage d'Ilya Kaminsky. Il met en lumière la communauté sourde et malentendante au sein d'un recueil de poèmes dramatique.

Le contexte se situe dans un pays en période de troubles politiques au moment où les soldats de l'occupation tentent de disperser une manifestation. Un des soldats tue un enfant assistant à un spectacle de marionnettes. Au moment du coup de feu, l'ensemble de la ville devient sourde. Kaminsky imagine l'apparition de cette surdité à la fois comme le résultat du meurtre, et comme moyen de résistance par les citoyens. Au cours de cette œuvre dramatique structurée en 2 actes, le lecteur est plongé dans la vie privée des habitants.



Né en ex union soviétique en 1977, Ilya Kaminski est lui-même sourd, en raison d'une erreur de diagnostic tôt dans son enfance. Il n'est appareillé pour la première fois qu'à son arrivée aux Etats-Unis en 1993.



Publié aux Etats-Unis par Graywolf Press et au Royaume-Uni par Faber & Faber, Deaf Republic est déjà apprécié par la critique. Il a été sélectionné pour le prix Forward 2019 pour la meilleure collection 2019. La revue littéraire Los Angeles Review of Books qualifie l'œuvre de Kaminsky d'une "collection magistralement travaillée ". Si Deaf Republic n'est pas encore adapté en français, l'œuvre se place d'ors et déjà comme une œuvre majeure de la culture sourde.