Apple annonce " Bruit ", une nouvelle fonctionnalité qui mesure l'intensité du son

Détails Publié le vendredi 7 juin 2019 14:43

Crédit : Apple

Watch OS 6, la prochaine mise à jour système de l'Apple Watch disponible cet automne introduira entre autre la fonctionnalité Bruit permettant aux utilisateurs de contrôler le niveau sonore environnant.

Dévoilée le 3 juin lors de l'Apple Worlwide Developers Conference (WWDC), la prochaine mise à jour système Watch OS 6 pour la montre connectée Apple intégrera la fonctionnalité Bruit, qui contrôlera l'environnement sonore. Les applications de santé sont de plus en plus développées, et Apple n'en est pas à son coup d'essai puisque que d'autres fonctionnalités autour de l'activité physique et de la fréquence cardiaque ont précédemment vu le jour. Avec la mise en place de Bruit sur Watch OS 6, Apple entend les cris d'alerte lancé par l'OMS concernant l'évolution croissante des troubles de l'audition.



Le but de cette fonction ? Que l'utilisateur soit en mesure de contrôler le niveau sonore dans un environnement, de manière à pouvoir s'éloigner ou prendre des mesures adéquates pour protéger son audition. Les micros intégrés à l'Apple Watch recueillent et analysent le son dans l'environnement entre 30 et 120 décibels. Comme à son habitude, Apple mise sur un design ergonomique : le niveau du son est visible directement depuis le cadran de la montre connectée lorsque cette dernière affiche l'heure. L'échelle du niveau du son est visible en temps réel sur l'Apple Watch, accompagnée d'un code couleur ainsi que d'un message indiquant les conséquences sur notre audition. Si le son n'excède pas 80 décibels, le code couleur sera vert et un message confirmant que l'exposition prolongée à ce niveau de bruit est sans risque.À partir de 80 décibels, le jaune prendra le pas sur le vert et un message indiquant le risque pour l'utilisateur d'endommager le système auditif avec une écoute prolongée à ce niveau. Entre 90 et 120 décibels, un message d'alerte sera envoyé à l'utilisateur lorsque le temps passé dans ces conditions sonores est néfaste pour la santé auditive. Il est conseillé de ne pas excéder 30 minutes d'exposition par jour à un son de 90 décibels. Pour cela, la fonction de l'Apple Watch enverra un message d'alerte au bout de trois minutes d'exposition. Le seuil d'alerte est ajustable par l'utilisateur, qui pourra réaliser cette action depuis l'application Watch de l'IPhone ou directement depuis sa montre, grâce à la mise en place de l'Apple Store sur Apple Watch. Chacun a également accès à un historique de ses données et peut faire apparaître des graphiques en fonctions de ses statistiques horaires, journalières, hebdomadaires, mensuelle ou annuelle.



Petit bémol, "Bruit" n'est cependant pas capable d'analyser le niveau sonore lorsque ce dernier provient des écouteurs de l'utilisateur. Au sujet de la protection des données, Apple à expliqué que toutes les données sont traitées localement entre l'Apple Watch et l'IPhone. Ainsi, aucun enregistrement audio n'est transmis à Apple.