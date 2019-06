Nouvelle offre commerciale chez Afflelou Acousticien

Détails Publié le mardi 4 juin 2019 10:38

promotion commerciale







À compter du 02 juin 2019, la célèbre offre " à 1€ de plus " refait surface chez les enseignes Alain Afflelou Acousticien sous le nom de Colibri, avec la volonté de faciliter l'accès aux aides auditives connectées.

Cette nouvelle offre du groupe Afflelou Acousticien succède à l'offre Tchin Tchin Connect mise en place le 10 février 2019 et qui prendra fin le 30 juin 2019. Par cette nouvelle formule prenant effet à compter du 02 juin 2019 et portant le nom de Colibri, Afflelou Acousticien met une fois de plus en valeur sa marque distributeur Incognito d'Afflelou, unique marque éligible aux offres Tchin Tchin Connect et Colibri.

Tout comme Tchin Tchin Connect, la formule Colibri met à disposition des clients une solution auditive connectée pour un euro de plus. Plus précisément, suite à l'achat de deux appareils auditifs Incognito non connectés, le client se verra proposer pour un euro supplémentaire, deux appareils auditifs Incognito connectés de la gamme supérieure. Ainsi, le client aura le choix entre des solutions auditives connectées rechargeables, utilisant la technologie lithium-ion ou des solutions auditives à piles. Un chargeur "Smart Li-ion Power sera offert pour les aides auditives rechargeables (Incognito RIC Li). Pour celles fonctionnant par piles (Incognito RIC 312), vingt plaquettes (contenant chacune six piles) seront offertes, ce qui équivaut à un an de piles. De plus, un accessoire " Smart Transmitter " permettant de connecter les aides auditives à un téléviseur ou à une chaîne hi-fi est compris dans l'offre Colibri. Ce dispositif mis en place par Afflelou Acousticien s'étend jusqu'au 31 décembre 2019. L'offre est compatible avec l'offre Next Year, permettant de régler les aides auditives sur 12 mois sans intérêt ni frais de dossiers.

Afin de promouvoir Colibri, une nouvelle campagne publicitaire a été déployée depuis le 02 juin 2019 sur de multiples canaux: télévision, radio, en digital, réseaux sociaux, ainsi qu'en PLV dans les magasins. Pour cette campagne de publicité, c'est une fois de plus Gerard Hernandez, acteur de la série "scène de ménage " qui a été choisi pour sa cote de popularité auprès des téléspectateurs, afin de garantir une pointe d'humour. Au sein d'un décor semblable à celui de la série diffusée sur M6, Gerard est mis en scène devant sa télévision ainsi que son téléphone. La scène met en lumière trois besoins attendus d'une aide auditive selon Afflelou Acousticien: la performance technologique, l'efficacité et la connectique, ainsi que la discrétion.