Excite : Deux nouvelles aides auditives signé Hansaton.

Détails Publié le lundi 3 juin 2019 12:05

Crédit: Hansaton

La transition vers les batteries lithium-ion est en marche chez les fabricants d’aides auditives. Hansaton sort Excite et propose directement aux utilisateurs de faire leur choix : alors, piles ou batteries rechargeables ?

Le 14 juin prochain, les produits Excite Sound XC R312 et Excite AQ Sound XC R feront leur apparition catégorie 5,7 et 9 parmi les produits de Classe II. Pour cette nouvelle gamme premium au design fin accessible en six coloris, Hansaton s’est équipé d’une toute nouvelle Puce XC plus puissante permettant une meilleure qualité d’écoute dès la première expérience par un son stéréo et binaural. Le Bluetooth 4.2 intégré à l’aide auditive lui assure une connectivité sans limite aux supports IOS et Android. La différence entre les deux produits se trouve au niveau de la fonction rechargeable : alors que la gamme est accessible avec piles (Sound XC R312), Hansaton propose également Excite avec batteries rechargeables (AQ Sound XC R), « Nous sommes positionné sur le lithium-ion depuis maintenant deux ans, c’est une technologie sur laquelle nous allons nous stabiliser » informe J-S CAPDEBOSCQ, responsable national des ventes chez Hansaton France, à l’occasion du congrès UNSAF 2019. La batterie Lithium-ion garantie 11h d’écoute de musique et jusqu’à 16h de visionnage de films. Fourni avec ces véritables écouteurs sans fil, le boîtier de charge intègre une capsule permettant de sécher les aides auditives afin de préserver les aides auditives de l’humidité. Cette technologie, qui assure 4 ans de garantie, est de plus en plus appréciée dans l’univers des prothèses auditives. La fonctionnalité ON/OFF a par ailleurs été intégrée à la demande des audioprothésistes. Ce principe active le redémarrage automatique des aides auditives à chaque extraction du boîtier de charge pour une meilleure préservation de la batterie. La nouvelle fonctionnalité Gestionnaire d'acclimatation prend en compte l'expérience de chaque utilisateur face à l’appareillage afin d’améliorer les chances d’acceptation spontanée au cours des premiers essais.