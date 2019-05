Toujours plus de récompenses pour Livio AI

Détails Publié le lundi 13 mai 2019 17:49

crédit: Jim Wallace / Livio AI

Depuis leur sortie aux Etats-Unis en août 2018, les premières aides "healthable" de Starkey enchaînent les distinctions tant pour le design que l'innovation technologique.

Il n'aura suffi que de quelques mois au Livio AI sur le marché pour que les premières distinctions voient le jour. Au total, sept récompenses ont déjà été acquises par les premières aides "Healthable" de la marque américaine. Le dernier prix, le Muse Design Award date d'Avril 2019 voyant le Livio AI briller dans la catégorie conception de produits, instruments scientifiques, dispositifs médicaux et équipements de recherche pour la façon dont le design de l'aide auditive redéfini le secteur de l'audition. Début janvier 2019, Starkey a été récompensé dans la catégorie "Accessibilité", récompensant les l'innovations des produits et services ayant pour but d'améliorer l'accessibilité aux personnes âgées et handicapées.



crédit: Starkey

A travers un communiqué, la marque déclare : " Ces nombreuses récompenses sont le reflet de l’investissement permanent de Starkey dans la recherche et le développement de technologies et de services innovants."

Utilisant le principe de machin learning, les aides auditives s'adaptent en fonction de l'environnement dans lequel se trouve l'utilisateur. Livio AI permet par ailleurs de traduire jusqu'à 27 langues ou encore suivre l'activité physique et cérébrale grâce à l'application Thrive disponible sur smartphones Apple et Android.