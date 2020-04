[Communiqué Oticon] Gardons le contact : profitez de nos formations en ligne

Cher(e) Partenaire,

Malgré cette période de confinement, nous souhaitons rester proches de vous et vous accompagner dans ces jours qui peuvent parfois paraître un peu longs. Aussi, nous vous proposons de participer à nos formations en ligne : sujets d’actualité ou d’approfondissement des connaissances sur nos technologies, format court et participatif où vous pouvez poser toutes vos questions, lien de connexion unique… il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le lien ci-dessous le bon jour et à la bonne heure ! >> http://oticononline.adobeconnect.com/live/ << Nous vous enverrons bien sûr des rappels réguliers des jours et horaires de ces formations en ligne.

#Restezàlamaison #OticonOnline

Programme des formations RemoteCare (Re)découvrez notre outil de suivi à distance : simple à utiliser, RemoteCare est particulièrement d’actualité pour rester proche de vos patients. En 30 minutes, familiarisez-vous avec la mise en place, les arguments et le fonctionnement de cet atout pour votre pratique.



Jeudi 9 avril à 14h30 ou

Vendredi 10 avril à 10h30

Pédiatrie & EduMic



Immersion au cœur de nos solutions pédiatriques : développement de l’enfant et traitement du signal, les enjeux et clés de la réussite de l’appareillage pédiatrique.



Mardi 14 avril à 10h30 ou

Mercredi 15 avril à 14h30

Acouphènes : quel accompagnement ?



Bourdonnements, sifflements... D'où viennent ces bruits ? Comment en limiter les effets ? Nous décrypterons ensemble ce phénomène et ferons un tour d’horizon de nos outils complets pour améliorer la qualité de vie de vos patients. Mardi 21 avril à 10h30 ou

Mercredi 22 avril à 14h30